Путин проведет встречу с матерями российских военных, - СМИ

Президент РФ Владимир Путин на этой неделе проведет встречу с матерями российских военных, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Мероприятие будет приурочено к празднику – Дню матери, который отмечается 27 ноября. "Президент уделит внимание этому празднику и не обойдет тему боевых действий, в которых участвуют военнослужащие", – рассказал один из источников издания.

Ранее в Кремле анонсировали отдельное мероприятие, в ходе которого Путин пообщается с людьми по поводу поддержки мобилизованных. Точную дату Песков не называл.

В начале ноября Путин обратил особое внимание на тему поддержки мобилизованных. "Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь", - пообещал он.