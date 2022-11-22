22 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: kremlin.ru

Путин проведет встречу с матерями российских военных, - СМИ

Президент РФ Владимир Путин на этой неделе проведет встречу с матерями российских военных, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Мероприятие будет приурочено к празднику – Дню матери, который отмечается 27 ноября. "Президент уделит внимание этому празднику и не обойдет тему боевых действий, в которых участвуют военнослужащие", – рассказал один из источников издания.

Ранее в Кремле анонсировали отдельное мероприятие, в ходе которого Путин пообщается с людьми по поводу поддержки мобилизованных. Точную дату Песков не называл.

В начале ноября Путин обратил особое внимание на тему поддержки мобилизованных. "Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь", - пообещал он.

Теги: путин, военные, матери



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