СК разбирается с осквернением памятников советским героям в Латвии

Следственный комитет России намерен дать правовую оценку фактам осквернения двух памятников в Латвии.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, ранее в социальных сетях жители Латвийской республики опубликовали фото двух оскверненных памятников советским героям. Так, в Елгавском крае с мемориала похитили буквы слов "Слава героям" на латышском и русском языках. А в Юрмале украли сразу 16 мемориальных плит с захоронения советских солдат.

"Следователи СКР запросят в МИД России необходимую информацию, связанную с данными происшествиями, и установят все обстоятельства произошедшего. Указанным фактам будет дана соответствующая правовая оценка", - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел РФ выразило протест послу Латвии из-за сноса советских памятников. В МИД назвали это "варварством".