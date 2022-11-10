10 Ноября 2022
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Фото:Накануне.RU

МИД РФ выразил протест послу Латвии из-за сноса советских памятников

Посла Латвии Мариса Риекстиньша вызвали в МИД России, ему выразили протест из-за демонтажа советских памятников.

"Это варварство рассматривается нами в контексте общей линии официальной Риги на глорификацию нацизма", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Россия оставляет за собой право ответить асимметрично на враждебные шаги Латвии, заключили в ведомстве.

Напомни, в конце августа в рижском парке Победы снесли памятник освободителям Риги. Жители города выходили на акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны. До этого сейм Латвии одобрил закон, который сделал возможным снос памятника.

В конце октября латвийские власти приступили к сносу памятников, посвященных Великой Отечественной войне, в Даугавпилсе. Горожане вышли на улицу, пытаясь помешать бульдозерам или в последний раз взглянуть на мемориалы.

Теги: мид рф, латвия, снос памятников



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