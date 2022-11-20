Свердловский военный погиб под Херсоном в ходе СВО

Военный из Свердловской области погиб во время спецоперации. Об этом сообщили в администрации уральского города Заречный.

Как сообщается на официальной странице городского округа в соцсети, младший сержант Игорь Волкоморов погиб под Херсоном в населенном пункте Дудчаны в ходе специальной военной операции. В этом апреле мужчине исполнилось 33 года.

Прощание с Волкоморовым состоится 22 ноября в центре досуга "Романтик" в деревне Курманка. В администрации Заречного выразили свои соболезнования семье Игоря, а также всем его родным, близким и друзьям.

Как сообщало Накануне.RU, недавно молодой житель закрытого города Новоуральск погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО. Климу Никитину было 24 года.