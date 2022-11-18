В Челябинской области собрали более 2 млн тонн зерна

В Челябинской области собрано 2 млн 294 тыс. тонн зерна в бункерном весе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Этот результат стал лучшим за последние пять лет.

Пшеницы твердых сортов собрано 326 тыс. тонн, гречихи – 25 тыс. тонн, ячменя – 573 тыс. тонн. Урожай масличных уже превышает 210 тыс. тонн.

Предприятиями и фермерами собрано 114 тыс. тонн картофеля. В тепличных комплексах уже собрано 34 тыс. тонн овощей, планируется до конца года собрать 39,4 тыс. тонн. Это позволит полностью обеспечить жителей региона свежими огурцами. По итогам сезона произведено 500 тонн фруктов и ягод.