Мебельщики приступили к выпуску аналогов IКЕА

Мебельные производители в России приступили к созданию и продаже аналогичных IKEA товаров.

Об этом заявили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Так, стартовали продажи коллекции мебели для гостиных, спален и прихожих "Фрея" (в IKEA называлась "Хемнес"), разработаны несколько десятков совместимых друг с другом типовых кухонных модулей ("Лайт").

Число подобных коллекций будет расти — как и в IКЕА, их можно купить и самостоятельно собрать. По словам экспертов, пока рано говорить о возможной полноценной замене шведского производителя, поскольку он продавал не только мебель и товары для дома, а целую философию. Однако со временем это получится, говорят специалисты, указывая на то, что так отечественные компании уже давно научились делать мебель, которая не уступает по качеству европейским аналогам, сообщают "Известия".

Напомним, шесть компаний участвуют в переговорах по покупке российских активов IKEA. Среди претендентов - лесопромышленный холдинг Segezha Group, чьим основным акционером является АФК "Система".