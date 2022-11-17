17 Ноября 2022
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Политика За рубежом
Фото:ntv.ru

Гаагский суд: Самолет MH17 был сбит ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского

Заседание Окружного суда Гааги, в ходе которого будет зачитан вердикт по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17), началось в судебном комплексе Схипхол.

По словам судьи, Гаагский суд постановил, что самолет MH17 был сбит ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, который тогда находился под контролем ополченцев ДНР, передает РИА Новости.

Также суд счел, что речь в деле о крушении MH17 идет о немеждународном вооруженном конфликте на Украине.

В ходе заседания будет оглашен приговор четырем обвиняемым - россиянам Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко.

В декабре прошлого года прокуратура Нидерландов запросила пожизненные сроки для четырех обвиняемых в крушении Boeing 777 авиакомпании "Малазийские авиалинии". Обвинение не считает, что кто-то из них лично участвовал в пуске ракеты по самолету, но они, по мнению прокуратуры страны, несут ответственность за катастрофу.

Прокуратура также заявила, что следствие не нашло никаких следов другого оружия, которым мог быть сбит самолет, кроме ЗРК "Бук", якобы, доставленный с территории России.

Теги: нидерланды, MH17, приговор



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