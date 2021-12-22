Прокуратура Нидерландов требует пожизненных сроков для обвиняемых по делу рейса MH17

Прокуратура Нидерландов запросила пожизненные сроки для четырех обвиняемых в крушении Boeing 777 авиакомпании "Малазийские авиалинии" на Донбассе в 2014 году.

Обвинение не считает, что кто-то из них лично участвовал в пуске ракеты по самолету, но они, по мнению прокуратуры страны, несут ответственность за катастрофу. Это Игорь Гиркин (Стрелков), гражданин России, на момент крушения – министр обороны самопровозглашенной ДНР; Сергей Дубинский, гражданин России, старший офицер ГРУ армии России в отставке; Олег Пулатов, гражданин России, подполковник запаса ВДВ армии России; Леонид Харченко, гражданин Украины, командир разведподразделения ГРУ самопровозглашенной ДНР.

Пока судебный процесс приостановлен – он возобновится 7 марта 2022 года, когда слово дадут защите.

Между тем, Игорь Стрелков уже заявил, что никаких показаний давать не будет. "Моя позиция абсолютно не изменилась по этому поводу. Ополчение "Боинг" не сбивало. Больше никаких комментариев на эту тему не даю. Естественно, никаких показаний давать не буду. Рассматриваю данное "судилище" как незаконное и нацеленное на расправу с врагами нового мирового порядка", - цитирует Стрелкова радио "Говорит Москва".

Прокуратура Нидерландов заявила, что следствие не нашло никаких следов другого оружия, которым мог быть сбит самолет, кроме ЗРК "Бук", якобы, доставленный с территории России.