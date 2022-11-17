Гаагский суд заочно приговорил Стрелкова к пожизненному сроку

Гаагский суд заочно приговорил Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению по делу MH17. С Олега Пулатова обвинения сняты.

По словам судьи, самолет MH17 был сбит в 2014 году ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, который тогда находился под контролем ополченцев ДНР. При этом суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук".

В декабре прошлого года прокуратура Нидерландов запросила пожизненные сроки для четырех обвиняемых в крушении Boeing 777 авиакомпании "Малазийские авиалинии". Обвинение не считает, что кто-то из них лично участвовал в пуске ракеты по самолету, но они, по мнению прокуратуры страны, несут ответственность за катастрофу. Прокуратура также заявила, что следствие не нашло никаких следов другого оружия, которым мог быть сбит самолет, кроме ЗРК "Бук", якобы, доставленный с территории России.

По мнению же российского концерна "Алмаз-Антей", проведенные три эксперимента по ситуации с MH17 подтверждают версию о том, что ракета была запущена из района населенного пункта Зарощенское, контролировавшегося в тот момент украинской армией. Зарощенское находится примерно в 23 км от населенного пункта Первомайский.