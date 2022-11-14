19 авиакомпаний получат 9 миллиардов за полеты по России

Росавиация сообщила о том, что 19 авиакомпаниям выделят субсидии на полеты по России.

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За апрель-сентябрь 2022 г. по заключенным с авиакомпаниями соглашениями по программе субсидирования выплачено 91 млрд руб. (всего выделено 100 млрд руб.). В ноябре состоятся выплаты оставшейся суммы.

Положительное решение о перераспределении экономии средств субсидии принято в отношении 19 авиакомпаний России. Соответственно, между ними и распределят 9 млрд руб.