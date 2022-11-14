Авиакомпании недополучат обещанные Superjet

Авиакомпании России в 2022 году в общей сложности получат только 10 лайнеров Superjet 100.

Весной глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что в текущем году эксплуатантам планируется передать 19 самолетов. Два из них уже пополнили парк Red Wings и один — "Азимута". До конца года перевозчики получат еще семь машин, одна из которых — со вторичного рынка.

В Минпромторге говорят, что все борты всё равно будут поставлены заказчикам, при этом точные сроки не называются. Скорее всего, это произойдет в начале 2023 года, когда программа SSJ-100 с двигателем Sam146 полностью завершится, и производство будет переориентировано на импортозамещенный Superjet-New, сообщают "Известия".

Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и авиакомпания "Аэрофлот" подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о намерениях на поставку 339 отечественных самолетов.