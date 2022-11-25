Росавиация раздаст авиакомпаниям 235 миллионов

Росавиация начала дополнительный отбор авиакомпаний для предоставления им субсидий на полеты по России.

Речь идет о 235, 25 млн руб., которые выделят из федерального бюджета. Предоставление субсидии направлено на погашение расходов российских авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки в период с апреля по октябрь 2022 г.

Заявки на участие в отборе принимаются до 2 декабря 2022 г. от авиакомпаний, ранее участвующих в отборе на перераспределение средств. Определение победителей – до 9 декабря 2022 г., авиакомпании будут должны заключить соответствующее соглашение с Росавиацией до 16 декабря 2022 г.