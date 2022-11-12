Россия запретила проход загруженных вне страны судов через Керченский пролив

Россия запретила проход загруженных за пределами страны судов через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, сообщило Главное управление по морским делам при министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

Ведомство сослалось на уведомление, полученное от российской морской администрации, передает ТАСС. Причины ограничений не называются.

Напомним, с присоединением к РФ республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей Азовское море полностью перешло под контроль России.