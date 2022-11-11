Продолжается вывоз жителей и с левого, и с правого берегов Днепра

Вывоз мирного населения Херсонской области продолжается как из 15-километровой зоны левобережья Днепра, так и с правого берега Днепра из Бериславского района.

"Большинство жителей города за минувшую ночь поняли целесообразность и своевременность этого мероприятия, потому что и вечер, и ночь были крайне неспокойные: прилеты, ракетные и артиллерийские обстрелы города были. Мирные районы пострадали, учреждения здравоохранения в том числе попали под обстрелы, поэтому люди приняли правильное решение", - сообщили РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

По его словам, всего 105 граждан, как из числа жителей Новокаховского района, так и 60 человек, вывезенных накануне с правого берега Днепра из Бериславского района, отправятся сегодня в Джанкой и Геническ в пункты временного размещения, откуда они будут переправлены в другие регионы России. Из Новокаховского района вывезены около 3 тыс. человек. По словам Леонтьева, эти 3 тыс.и вывезли сотрудники МЧС, а еще очень многие выезжают своим транспортом, и их "точно так же доброжелательно принимают сначала в Крыму, а потом дальше на Кавказе".

По словам представителя администрации Новой Каховки Руслана Агаева, "автобусы МЧС, которые прибывают из Крыма, организованно вывозят наших граждан в Джанкой с последующей перевозкой их в Туапсе в санатории. Люди, которые уже уехали, выходят на связь, благодарят". Из-за участившихся и более интенсивным ракетными обстрелами со стороны украинских войск все сомнения в необходимости покинуть на время свои дома отпали. Агаев сообщил, что перемещение мирного населения с правого берега Днепра производится ежедневно, организованный выезд граждан продолжится.

"У нас работает приемная, горячая линия, по которой люди записываются. Мы силами администрации наладили маршрут по населенным пунктам, а в Новокаховский муниципальный округ входят девять населенных пунктов, кроме Новой Каховки", - сказал Агаев.

По его словам, населенные пункты объезжают автобусы, потом людей привозят на площадь, где находится городская администрация, а затем пересаживают на автобусы МЧС.