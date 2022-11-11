Получивший тяжелую травму форвард "Автомобилиста" возвращается к тренировкам

Нападающий ХК "Автомобилист" Алексей Макеев, перед началом сезона получивший серьезную травму, постепенно возвращается к тренировкам. Об этом сообщил главный тренер екатеринбургской команды Николай Заварухин.

Ранее стало известно, что форвард выбыл на долгий срок из-за разрыва крестообразной связки колена. В августе игрок перенес операцию заграницей.

Как рассказал Заварухин после вчерашней игры с китайским "Кульлунем" (1:5), по Макееву уральский клуб будет консультироваться с Германией, где его оперировали.

"Многое зависит от врачей. Пока он начал понемножку кататься на льду. Но это такое катание пока без борьбы", - приводит слова тренера официальный сайт "Автомобилиста".

Напомним, ранее Николай Заварухин сетовал на большое количество травм. Он даже собирался пригласить священника в раздевалку команды.