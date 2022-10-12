12 Октября 2022
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Спорт Свердловская область
Фото: hc-avto.ru

Тренер "Автомобилиста" о большом числе травм: Наверное, надо батюшку пригласить

Главный тренер екатеринбургского "Автомобилиста" Николай Заварухин посетовал на большое количество травм в команде.
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Как рассказал специалист на пресс-конференции после матча с нижегородским "Торпедо", который "Автомобилист" накануне выиграл со счетом 4:1, он не связывает повреждения хоккеистов с жесткой предсезонной подготовкой.

"Надо смотреть на то, какие травмы. Если игрок у нас ломает ребро, а потом ему еще делают операцию… Одному шайба попадает в руку, другой палец ломает при каком-то непонятном выбросе шайбы соперником. Наверное, надо батюшку еще раз пригласить в раздевалку", - приводит слова Заварухина официальный сайт "Автомобилиста".

По его словам, сейчас в команде травмировано больше 10 игроков

"В список 12 человек травмированных уже не влезают – это ужас, честно. Но здорово, что у нас есть фарм-клуб. Шанс ребятам из фарм-клуба сыграть. Пожалуйста, становитесь лидерами, занимайте это место. Для них плюс, для нас тоже – возможность подготовить их. Все бывает. Бывает, и ковид был одно время – полкоманды не было. А здесь ребята, так сказать, под рукой", - добавил тренер уральской команды.

Напомним, в начале сентября нападающий ХК "Автомобилист" Алексей Макеев, перед началом сезона получивший серьезную травму, отправился на реабилитацию в Германию.

Теги: Автомобилист, травмы, тренер



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