Получивший тяжелую травму нападающий "Автомобилиста" близок к возвращению на лед

Нападающий ХК "Автомобилист" Алексей Макеев, перед началом сезона получивший серьезную травму, может скоро вернуться на лед. Сейчас хоккеист занят набором игровой формы.

Напомним, что форвард выбыл на долгий срок из-за разрыва крестообразной связки колена. В августе игрок перенес операцию заграницей, после чего проходил реабилитацию в Германии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ХК "Автомобилист", в данный момент Макеев отправился в расположение "Горняка-УГМК". Как пояснили в екатеринбургском клубе, такое решение принято для набора Алексеем игровой формы.

Напомним, что нападающий смог вернуться к тренировкам в ноябре.