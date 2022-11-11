Илон Маск допустил банкротство Twitter

Предприниматель Илон Маск в первом обращении к сотрудникам Twitter допустил, что компания может обанкротиться.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Примечательно, что заявление Маска прозвучало всего через пару недель после покупки им соцсети.

Напомним, Маск купил социальную сеть Twitter, предположительно, за $44 млрд. Пятница – 28 октября – была обозначена в условиях сделки последним сроком завершения покупки. Маск прокомментировал сделку словами "Птица на свободе".