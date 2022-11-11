11 Ноября 2022
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Экономика За рубежом
Фото: Reuters/Joe Skipper

Илон Маск допустил банкротство Twitter

Предприниматель Илон Маск в первом обращении к сотрудникам Twitter допустил, что компания может обанкротиться.
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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Примечательно, что заявление Маска прозвучало всего через пару недель после покупки им соцсети.

Напомним, Маск купил социальную сеть Twitter, предположительно, за $44 млрд. Пятница – 28 октября – была обозначена в условиях сделки последним сроком завершения покупки. Маск прокомментировал сделку словами "Птица на свободе".

Теги: Илон Маск, Twitter



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Ранее 28.10.2022 07:40 Мск Маск прокомментировал покупку Twitter фразой "Птица на свободе"
Ранее 27.10.2022 07:57 Мск Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов


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