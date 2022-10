Маск прокомментировал покупку Twitter фразой "Птица на свободе"

Предприниматель Илон Маск твитом прокомментировал новость о покупке им компании Twitter.

"Птица на свободе", - написал предприниматель, таким образом отреагировав на заключение сделки, пишет ТАСС. На логотипе Twitter изображена птица. Название соцсети происходит от английского глагола to tweet ("щебетать").

Напомним, Маск купил социальную сеть Twitter, предположительно, за $44 млрд. Пятница – 28 октября – была обозначена в условиях сделки последним сроком завершения покупки. Маск уже обновил свой статус в профиле в Twitter, обозначив себя как "Chief Twit". Он также опубликовал видео, в котором появляется в холле штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско с сантехнической раковиной в руках. Он подписал этот перфоманс фразой "Let that sink in!", что можно перевести устойчивым оборотом "Давай осознаем это!", однако дословно значит "Впустите эту раковину!".

Предполагается, что в ближайшее время Маск сделает заявление для персонала и встретится с сотрудниками соцсети. Многие волнуются: ранее стало известно, что Маск планирует сократить 75% штата, который сейчас насчитывает около 7,5 тыс. человек. Также бизнесмен рассчитывает удвоить доход компании за три года.