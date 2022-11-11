Исследование: музыка и развлечения на YouTube интересовали россиян больше политики

В октябре текущего года доля поисковых запросов социально-политического контента, который россияне искали на YouTube, составила 8%.

Об этом говорится в исследовании компании Mediascope. Наиболее популярными поисковыми запросами среди российских пользователей интернета на американском видеохостинге стали музыка (19% поисковых запросов), развлечения (18%), детский контент (12%), видеоигры (11%) и сериалы (9%).

На просмотр видеоконтента приходится 18% всего времени, которое россияне в октябре проводили в Сети. Из них 15% пришлось на использование YouTube. При этом в социальных сетях пользователи проводят 20% своего времени онлайн, а в мессенджерах — 16%. В целом 81% населения посещают соцсети, "Телеграм" или YouTube - хотя бы раз в месяц. 71% участников исследования делает это ежедневно, сообщает РБК.

YouTube нужен представителям той самой элиты, чьи дети не стали участвовать в СВО. Эти люди пытаются балансировать вокруг либералов и окололибералов, заявил ранее Евгений Пригожин, отвечая на вопрос, почему видеохостинг продолжает работу в России.