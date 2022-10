Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов

Американский бизнесмен Илон Маск купил социальную сеть Twitter. Предположительно – за $44 млрд. Пятница – 28 октября – была обозначена в условиях сделки крайним сроком завершения покупки.

Маск уже обновил свой статус в профиле в Twitter, обозначив себя как "Chief Twit". Он также опубликовал видео, в котором появляется в холле штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско с сантехнической раковиной в руках. Он подписал этот перфоманс фразой "Let that sink in!", что можно перевести устойчивым оборотом "Давай осознаем это!", однако дословно значит "Впустите эту раковину!", отмечает РБК.

Предполагается, что в ближайшее время Маск сделает заявление для персонала и встретится с сотрудниками соцсети. Многие волнуются: ранее стало известно, что Маск планирует сократить 75% штата, который сейчас насчитывает около 7,5 тыс. человек. Также бизнесмен рассчитывает удвоить доход компании за три года.

У Маска с Twitter непростая история взаимоотношений.

В начале октября стало известно, что Маск предложил Twitter завершить сделку по покупке платформы по первоначальной цене – за $44 млрд. Когда он заявил о намерении купить соцсеть, многие сочли это одной из причуд бизнесмена.

В июле этого года Twitter подал в суд на миллиардера, чтобы заставить его выполнить сделку по покупке социальной сети.

Иск был подан после того, как Маск уведомил юристов Twitter, что хочет расторгнуть соглашение о приобретении платформы за $44 млрд. В письме бизнесмена говорилось, что Twitter "существенно нарушил несколько положений сделки". В частности, Маск обвинял компанию в сокрытии данных о количестве ботов и спам-аккаунтов.

Юристы Twitter в своем исковом заявлении указывали, что "в апреле 2022 года Маск заключил обязывающее соглашении о покупке, пообещав приложить все усилия для заключения сделки". "Теперь, менее чем через три месяца, Маск отказывается выполнять свои обязательства перед Twitter и его акционерами, потому что подписанная им сделка больше не служит его личным интересам", - считали в компании.

Маск, узнав об иске, написал в своем Twitter-аккаунте: "О, ирония судьбы, лол".

Сообщается, что в первоначальном соглашении была предусмотрена штрафная санкция за отказ от сделки - $1 млрд.

Первоначально Маск заявлял, что одна из целей покупки Twitter – уничтожить ботов. Потом он начал выражать обеспокоенность тем, что на платформе может быть больше ботов, чем Twitter публично говорит. Он потребовал предоставить ему данные о реальном числе ботов.

Некоторые аналитики предположили, что Маску просто нужен был предлог для выхода из сделки, стоимость которой сейчас кажется завышенной после падения акций Twitter и рынка технологий в целом.