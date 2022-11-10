Четверо пострадавших в ДТП вахтовиков были госпитализированы в Осинскую ЦРБ

Четверо пострадавших в ДТП вахтовиков были госпитализированы в Осинскую ЦРБ. Об этом сообщает краевой минздрав.

Из 21 человека пострадали и были госпитализированы четыре человека. Из них двое находятся в тяжелом состоянии.

В пресс-службе ГУ МВД Пермского края Накануне.RU прокомментировали обстоятельства произошедшей накануне аварии.

"9 ноября в 17.34 по внутрипромысловой автодороге Рассветы — Баклановка двигался автобус НЕФАЗ под управлением 60-летнего водителя, который на 10 км данной автодороги допустил занос транспортного средства с последующим опрокидыванием на правую по ходу движения обочину. В результате ДТП различные травмы получили четыре пассажира. Пострадавшие доставлены в больницу. По факту автоаварии проводится проверка", - говорится в сообщении.