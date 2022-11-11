11 Ноября 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: sledcom.ru

Бастрыкин поручил доложить о ДТП с вахтовиками в Прикамье

Александр Бастрыкин поручил главе СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе проверки ДТП с автобусом, в котором пострадали вахтовики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России.

9 ноября в 17.34 по внутрипромысловой автодороге Рассветы — Баклановка двигался автобус НЕФАЗ под управлением 60-летнего водителя, который на 10 км данной автодороги допустил занос транспортного средства с последующим опрокидыванием на правую по ходу движения обочину. В результате ДТП различные травмы получили четыре пассажира. Пострадавшие доставлены в больницу. Двое находятся в тяжелом состоянии.

В Пермском крае автобус с вахтовиками попал в ДТП(2022)|Фото: sledcom.ru

По факту автоаварии проводится проверка.

Теги: ДТП, автобус, вахтовики



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