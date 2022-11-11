Бастрыкин поручил доложить о ДТП с вахтовиками в Прикамье

Александр Бастрыкин поручил главе СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе проверки ДТП с автобусом, в котором пострадали вахтовики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России.

9 ноября в 17.34 по внутрипромысловой автодороге Рассветы — Баклановка двигался автобус НЕФАЗ под управлением 60-летнего водителя, который на 10 км данной автодороги допустил занос транспортного средства с последующим опрокидыванием на правую по ходу движения обочину. В результате ДТП различные травмы получили четыре пассажира. Пострадавшие доставлены в больницу. Двое находятся в тяжелом состоянии.

По факту автоаварии проводится проверка.