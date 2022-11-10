В Пермском крае в ДТП пострадал 21 вахтовик

Государственная инспекция труда в Пермском крае приступила к расследованию группового несчастного случая с работниками "Лукойл-Пермь", "Информ", "Медис" и индивидуального предпринимателя, сообщили Накануне.RU в Госинспекции труда.

ДТП произошло 9 ноября.

9 ноября 2022 года вахтовый автобус при движении на внутрипромысловой дороге "Рассвет – Баклановка" развернуло и опрокинуло на левый бок. В результате ДТП 21 работник получили травмы, из них четверо получили тяжелые травмы. Инспекцией труда формируется комиссия для установления обстоятельств и причины происшедшего несчастного случая.

По результатам расследования будут приняты меры административного характера и направлены материалы в правоохранительные органы.