10 Ноября 2022
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: страница &quot;ВКонтакте&quot; главы Тугулымского городского округа Николая Черепанова

В ходе спецоперации погиб житель Тугулыма

Житель Тугулыма, мобилизованный и отправленный под Лиман для выполнения спецзадания, погиб в ходе спецоперации. У Николая Мойсеева остались супруга, двое детей и мать. Новость об этом в своих соцсетях опубликовал глава Тугулымского городского округа Николай Черепанов.

"Всей душой разделяю с близкими, родными и друзьями Николая боль утраты. Низкий поклон маме, воспитавшей достойного сына, который отдал жизнь ради будущего своих детей и детей всей нашей огромной Родины. Мы не оставим семью погибшего героя в этот трудный час и будем оказывать его родным всестороннюю помощь и поддержку. Его солдатский подвиг навсегда останется в истории Тугулымского городского округа", - написал Черепанов.

Погибший в ходе спецоперации Николай Мойсеев(2022)|Фото: страница "ВКонтакте" главы Тугулымского городского округа Николая Черепанова

Николай Мойсеев являлся уроженцем Нефтеюганска, хотя и провел свое детство в Тугулыме. Он закончил школу №26, после чего получил свою первую специальность в Кармакском СПТУ. Отслужив в армии в Шалинском районе Чечни, Николай устроился в Нижний Тагил на Уралвагонзавод, а после в строительную организацию, откуда его 5 сентября и мобилизовали.


Теги: Тугулым, поддержка, спецоперация



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