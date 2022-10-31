31 Октября 2022
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге открывают первый этап ТЛЦ "Уральский", против которого выступали жители

Завтра, 1 ноября, в Екатеринбурге состоится открытие первого этапа транспортно-логистического центра "Уральский".
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, это высокотехнологичный комплекс, состоящий из современной железнодорожной, терминальной и складской инфраструктуры. В церемонии открытия примут участие помощник президента России Игорь Левитин, полномочный представитель главы государства в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, свердловский губернатор Евгений Куйвашев и председатель совета директоров "Екатеринбургского транспортного терминала" Александр Кахидзе. Также в режиме ВКС ожидается участие министра транспорта России Виталия Савельева.

Напомним, в апреле этого года Екатеринбургская городская дума одобрила перевод земельного участка на Калиновских полях в территориальную зону Ц-3. Решение было принято единогласно, оно позволяет строительство ТЛЦ "Уральский" на данном участке.

Местные жители были не согласны со стройкой и выступали против вырубки деревьев и загрязнения окружающей среды. Они устраивали пикеты, были и обращения к президенту России Владимиру Путину. В конце прошлого года жители Калиновского проиграли суд против строительства ТЛЦ.

Теги: ТЛЦ Уральский, открытие, Екатеринбург



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