17 Декабря 2021
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Микрорайоны Калиновский и Шарташ (2021) | Фото: ютуб-канал &quot;Надежда Глухарева&quot;

Жители Калиновского проиграли суд против строительства ТЛЦ

Противники строительства ТЛЦ у поселка Калиновский вблизи Екатеринбурга проиграли суд. Об этом говорится в сообщении группы "Живи Шарташ!". Жители поселка пытались оспорить ПЗЗ в части установления зоны ЗРЗ на Калиновских полях, однако решение было вынесено в пользу городской думы, а производство по иску прекращено.

"Одна из причин, по которой стало возможно это строительство именно установление зоны ЗРЗ, которая позволяет использовать земельные участки по фактическому использованию. Конечно же в помощь ТЛЦ еще и постановление администрации 1307 от 09.07.2021 об утверждении проекта планировки ТЛЦ Уральский. Это постановление тоже оспаривается в Ленинском суде. Самое неприятное, что на прошлом заседании суд удовлетворил ходатайство ответчика о приостановлении производства до решения областного суда", - говорится в сообщении.

Активисты могут подать апелляцию в течение 15 дней.

Напомним, что резонансная история началась в апреле этого года. На берегу озера Шарташ рядом с жилыми домами компания "Екатеринбургский транспортный терминал" возводит логопарк, где будут храниться фуры. Жители не согласны со стройкой и негодуют против вырубки деревьев и загрязнения окружающей среды.

После этого начались постоянные пикеты, были и обращения к президенту Владимиру Путину, а позже к двум активисткам, выступающим против строительства логопарка, в дома ворвались неизвестные. Чтобы успокоить граждан, в мэрии рассказали о плюсах узлового мультимодального транспортно-логистического центра. По словам представителей городских властей, ТЛЦ у Екатеринбурга привлечет инвестиции, создаст множество рабочих мест, а также поспособствует снижению цен на продукты в магазинах.

Теги: ТЛЦ, Калиновский, противники, суд



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