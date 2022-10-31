31 Октября 2022
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Турпоток в Свердловскую область вернулся к допандемийным показателям

Туристический поток в Свердловскую область постепенно восстанавливается.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, за девять месяцев этого года Средний Урал посетили более 1,5 млн человек, в том числе более 14 тысяч иностранцев. По словам директора департамента развития туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмиры Тукановой, это сопоставимо с показателями допандемийного периода и с уровнем всего 2021 года. Объем платных туристических услуг в регионе превысил 11,6 млрд рублей.

"По итогам 2022 года мы ожидаем, что регион посетят более 2 млн туристов", - отметила Туканова.

туканова эльмира наилевна руководитель гбу свердловской области центр развития свердловской области(2015)|Фото: Накануне.ru

В числе популярных у гостей направлений: знакомство с историей казачества в этнопарке "Земля предков", общение с животными на страусовой ферме под Ирбитом, оленья ферма в Висиме, сырные, пивные и форелевые гастротуры. Также пользуются спросом экскурсии – в музей пиццы и роллов, на экспозицию ретроавтомобилей и военной техники УГМК и даже в музей мусора.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области принята программа развития туризма и индустрии гостеприимства до 2027 года. Объем финансирования мероприятий оценивается почти в 800 млн рублей.

Теги: туристы, поток, туры, Свердловская область



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