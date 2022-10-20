20 Октября 2022
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Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба парка &quot;Оленьи ручьи&quot;

На развитие свердловского туризма до 2027 года выделят около 800 млн рублей

Сегодня, 20 октября, на Среднем Урале одобрили госпрограмму "Развитие туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области до 2027 года". Решение было принято на заседании областного правительства.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, общий объем финансирования мероприятий с 2022 по 2027 годы оценивается в сумму 791 миллион рублей. По словам замдиректора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Юрия Патанина, средства будут направлены как из областного, так и местного бюджетов.

"Основной акцент в госпрограмме сделан на развитие инфраструктуры для организации досуга уральцев, на повышение качества услуг и развитие индустрии для привлечения туристов. В том числе, предусмотрено субсидирование некоммерческих организаций, которые также повышают привлекательность для внутреннего и приезжающего туриста", - пояснил Патанин.

Сообщалось, что в 2023 году регион получит из федерального бюджета на развитие туризма 585 миллионов рублей. Грантовая поддержка поступит на развитие 70 предпринимательских инициатив, проведение фестиваля "Ночь музыки" и проектирование туристического кода Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что туристический сбор на Среднем Урале может быть введен уже в конце 2023 года.

Теги: туризм, развитие, программа



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