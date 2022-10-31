31 Октября 2022
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Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Суд арестовал имущество экс-губернатора Дубровского на 930 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области наложил арест на имущество экс-губернатора Бориса Дубровского в размере 930,5 млн рублей в рамках обособленного спора о привлечении к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве ПО "Монтажник". Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Суд удовлетворил частично ходатайство о принятии обеспечительных мер конкурсного управляющего Елены Соломки и кредиторов "Символ Бетон", "МагСтрой", "КредитУралБанк" и "МСБ-Инжиниринг".

"Наложить арест на имущество, принадлежащее Дубровскому Борису Александровичу в пределах размера заявленных требований (930 513 035 руб. 34 коп.), за исключением денежных средств на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума в месяц, а также иного имущества, на которое в соответствии со ст. 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не может быть обращено взыскание", - говорится в определении суда.

Определение суда может быть обжаловано в течение десяти дней в апелляционную инстанцию.

Напомним, 27 октября прошлого года Арбитражный суд Челябинской области наложил арест на имущество Бориса Дубровского на сумму 73,5 млн рублей в рамках дела о банкротстве ПО "Монтажник". Суд частично удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего Елены Соломки. Ранее она подала в суд заявление о признании недействительными сделок по перечислению ПО "Монтажник" в пользу Бориса Дубровского в период с 1 июля 2019 года по 26 мая 2020 года 73, 5 млн рублей и просила применить последствия их недействительности. В рамках этого было подано ходатайство о принятии обеспечительных мер.

В сентябре Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на определение суда, признавшего совершенные ПО "Монтажник" платежи в пользу экс-главы региона на общую сумму 37,3 млн рублей недействительными сделками.

Напомним, ПО "Монтажник" выступало основным подрядчиком строительства общественного-делового центра на берегу реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС. Однако стройка была заморожена. В июне 2021 года компания была признана банкротом. В отношении организации открыто конкурсное производство. В июне 18 арбитражный апелляционный суд признал аффилированность бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и ПО "Монтажник".

Теги: ПО Монтажник, Борис Дубровский, банкротство, суд, арест,



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