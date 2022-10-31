В Камышлове стартовал суд о хищении 1,1 миллиона экс-директором МУП "Водоканалсервис"

Камышловский районный суд приступил к рассмотрению дела бывшего руководителя МУП "Водоканалсервис" Пышминского г.о. Александра Привалова и бизнесмена Вадима Аникина. По версии следствия, они похитили 1,1 млн рублей субсидий из муниципального бюджета, после чего разделили сумму между собой.

Согласно информации из картотеки, сегодня состоялось уже второе заседание. Первое - 10 октября, было отложено. Следующее запланировано на 15 декабря текущего года.

Напомним, что в ноябре прошлого года у Привалова и Аникина прошли обыски. Обоим фигурантам дела приписывают ч. 1 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями").

В СКР сообщали, что в апреле 2019 года между фигурантами был заключен договор на изготовление и установку подземных противопожарных резервуаров на сумму 1,7 млн рублей. Акты были подписаны сразу, однако изготовлением резервуаров по итогу занялась сторонняя компания в кустарных условиях без необходимых лицензий и других документов. При этом разницу в 1,1 млн рублей, оба фигуранта поделили между собой, обналичив и использовав по собственном усмотрению.