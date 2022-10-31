31 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Reuters / Amanda Perobelli

Путин поздравил нового президента Бразилии с победой на выборах

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Луису Инасио Луле да Силва, выигравшему выборы главы Бразилии.

"Итоги голосования подтвердили Ваш высокий политический авторитет. Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного российско-бразильского сотрудничества на всех направлениях", - приводит пресс-служба Кремля выдержку из телеграммы.

Напомним, де Силва уже возглавлял страну в 2003-11 гг. Теперь он будет президентом Бразилии до 2027 г. За Лулу де Силву проголосовали 59,9% избирателей. Действующий глава Бразилии Жаир Болсонару получил 49,1% голосов.

Теги: Владимир Путин, поздравление, Луис Инасио Луле да Силва



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Развитие сюжета:

Ранее 31.10.2022 10:33 Мск В Совфеде оценили отношения России и Бразилии при новом президенте

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Ранее 31.10.2022 08:26 Мск Выборы президента в Бразилии выиграл Лула де Силва, возглавлявший страну до 2011 года


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