Путин поздравил нового президента Бразилии с победой на выборах

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Луису Инасио Луле да Силва, выигравшему выборы главы Бразилии.

"Итоги голосования подтвердили Ваш высокий политический авторитет. Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного российско-бразильского сотрудничества на всех направлениях", - приводит пресс-служба Кремля выдержку из телеграммы.

Напомним, де Силва уже возглавлял страну в 2003-11 гг. Теперь он будет президентом Бразилии до 2027 г. За Лулу де Силву проголосовали 59,9% избирателей. Действующий глава Бразилии Жаир Болсонару получил 49,1% голосов.