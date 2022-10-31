Выборы президента в Бразилии выиграл Лула де Силва, возглавлявший страну до 2011 года

Новым президентом Бразилии стал Лула де Силва, который уже возглавлял страну в период с 2003 по 2011 годы. Теперь он будет президентом до 2027 года.

За Лулу де Силву проголосовали 59,9% избирателей. Действующий глава Бразилии Жаир Болсонару отстает совсем немного – у него 49,1% голосов.

Де Силва возглавляет социалистическую Партию трудящихся. Во время его первого президентства в стране были реализованы масштабные социально-экономические программы против бедности, голода. В частности, по данным Всемирного банка, уровень бедности в стране сократился почти в два раза, с 41,7% до 24%. Помимо этого, большая доля населения смогла получить доступ к высшему образованию и банковскому кредитованию на фоне стабильной экономической ситуации и положительного сальдо внешнеторгового баланса.

По данным Всемирного банка, в период президентства Лулы да Силвы средний рост ВВП Бразилии составлял порядка 3,8% в год, инфляция снизилась с 14,7% до 5%, а безработица упала с 10% до 7,3%. При нем также активно развивались российско-бразильские отношения, было сформировано объединение БРИКС

В 2017 году де Силва был приговорен к 9,5 годам тюрьмы по делу о коррупции и отмыванию денег, но уже в 2019-м он вышел на свободу. В 2021 году с него были сняты все обвинения Федеральным верховным судом Бразилии.