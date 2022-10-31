31 Октября 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: AP Photo / Andre Penner

В Совфеде оценили отношения России и Бразилии при новом президенте

В Совфеде полагают, что отношения Россия и Бразилии будут развиваться, как и прежде, страна не использует русофобскую тему, у Москвы были отличные отношения с обоими кандидатами в президенты.

"У России были отличные отношения с обоими кандидатами. Болсонар больше выступал за взаимодействие с США, Силва – против этого. С нами оба кандидата поддерживали нормальные отношения", - сказал РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Он отметил, что страна очень важна для нас – это один из форпостов, наряду с Аргентиной, в Латинской Америке.

"Отношения с Бразилией (после выборов президента) будут развиваться, как и прежде, ни один из кандидатов не использовал русофобскую карту (в ходе избирательной кампании)", - сказал парламентарий.

Он также считает, что "Бразилия сохранит членство в БРИКС".

Напомним, де Силва уже возглавлял страну в 2003-11 гг. Теперь он будет президентом Бразилии до 2027 г. За Лулу де Силву проголосовали 59,9% избирателей. Действующий глава Бразилии Жаир Болсонару получил 49,1% голосов.

Теги: Луис Инасио Луле да Силва, президент, Бразилия



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