Заведующий отделом Эрмитажа уволился и покинул Россию

Заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков сообщил, что уволился и покинул страну.

Когда именно это произошло, он не уточнил. Искусствовед проработал в музее 22 года. Намерение покинуть должность появилось у него после начала специальной военной операции на Украине, а окончательное решение было принято после выхода интервью директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. "Я ушел, потому что не намерен иметь ничего общего с сегодняшней Россией", — отметил Озерков.

По его словам, он с начала марта не участвует в деятельности музея и передал своим коллегам часть коллекции, за которую отвечал. Озерков также покинул посты куратора программы "Искусство и наука" в университете ИТМО, арт-директора галереи цифрового искусства "Цифергауз" и другие проекты, и вышел из комитета по культуре Санкт-Петербурга, сообщает РБК.