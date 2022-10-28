Кадыров призвал всех чеченцев "сражаться за свою религию" и учиться военному делу

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал своих земляков учиться военному делу и брать в руки оружие. В своем Telegram-канале он сообщил о смерти 23 чеченских бойцов в Херсонской области и заявил, что "чеченцы участвуют в джихаде, сражаясь против сил иблиса".

"Я призываю всех моих земляков объединиться на пути Аллаха. Мы все должны быть полностью готовы к любому развитию ситуации. Нельзя сидеть сложа руки. Сражаться за свою религию, родной дом, семью, Отечество - это долг каждого мужчины! Учитесь хотя бы военному делу. Я просто удивляюсь, как вы можете спокойно сидеть дома и наблюдать за событиями", - пишет Кадыров.

Он добавил, что пророк Мухаммед призывал учиться искусству стрельбы. "Навыки владения оружием - это обязанность мусульманина", - заключает глава Чечни.

Он предложил всем желающим прийти на базу в Гудермесе, где есть бесплатные курсы обучения военному делу. "В этом будет польза для вас, для всей уммы и в целом для Отечества. В любом случае, с вами или без вас, мы добьем эту нечисть, но вам-то самим не стыдно?" – пытается Кадыров увещевать земляков.