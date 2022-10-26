СМИ: Ксения Собчак пересекла границу Белоруссии и Литвы пешком

Ксения Собчак якобы была замечена при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на анонимный источник.

Помощница Ксении Собчак Елена Лось отказалась комментировать сообщения о том, что Собчак является подозреваемой в деле о вымогательстве и покинула Россию.

Как сообщало Накануне.RU, Сейчас два связанных с Собчак человека, коммерческий директор ее холдинга "Oсторожно Media" Кирилл Суханов и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский, проходят по уголовному делу о вымогательстве. Суханова и Романовского задержали в рамках уголовного дела, возбужденного по 3 части статьи 163 УК РФ "Вымогательство". Если их признают виновными, им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. СМИ сообщали, что по делу планировалось задержать и саму Ксению Собчак, но она, якобы, покинула пределы страны.

По данным СМИ, суть преступления может заключаться в предложении высокопоставленной персоне так называемого "блока на негатив" – отказа сетки Telegram-каналов от упоминания человека в негативном свете.

Примечательно, что за последнее время было возбуждено несколько таких дел, по ним задерживались администраторы и владельцы Telegram-каналов. И в случае с задержанием владельцев Telegram-канала "Сканер" заявителем по делу выступил директор по особым поручениям "Ростеха" Василий Бровко.