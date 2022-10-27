У Минэкономразвития повысился оптимизм: в конце 2022 года ВВП России перейдет к росту

Эксперты из Минэкономразвития России, которых уже называют "людьми из региона розовых единорогов", заявили о более стремительной, чем планировалось, адаптации экономики РФ к новым условиям. Так, глава ведомства Максим Решетников заявил, что уже в конце 2022 года в квартальном выражении ВВП перейдет к росту.

Ранее ведомство ожидало, что ВВП РФ в 2022 году снизится на 2,9%, в 2023 году сократится на 0,8%, в 2024-2025 годах покажет рост на 2,6% в год.

Кстати, октябрьский прогноз Центрального банка России тоже улучшает видение ситуации с ВВП, но относительно цифр Минэка он все равно достаточно пессимистичен.

"Аналитики улучшили прогноз ВВП на 2022 год с −4,2 до −3,5%, снизив прогнозы на 2023 год с −1,8 до −2,1% и на 2024 год с 1,7 до 1,5%. Прогноз ВВП на 2025 год немного повышен — на 0,1 п.п., до 1,7%. Это означает, что, по мнению аналитиков, ВВП в 2025 году будет ниже уровня 2021 года на 2,5%. Оценка долгосрочных темпов роста ВВП неизменна — 1,5%", - говорится в октябрьском макроэкономическом обзоре ЦБ.