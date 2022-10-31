31 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Решетников не исключил инфляцию по итогам года ниже прогноза

В России закончилась сезонная дефляция.

Как сообщил министр экономического развития Максим Решетников, при этом нынешние темпы инфляции "даже ниже целевых". Как отметил глава ведомства, по итогам года показатель может быть меньше, чем предусмотрено в официальном прогнозе Минэка - 12,4%. Решетников подчеркнул, что дефляция прекратилась, прежде всего, из-за исчерпания сезонных факторов, сообщают "Ведомости".

Ранее эксперты из Минэкономразвития России, которых уже называют "людьми из региона розовых единорогов", заявили о более стремительной, чем планировалось, адаптации экономики РФ к новым условиям.

Теги: Решетников, инфляция, экономика



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