Росстат оценил падение ВВП в III квартале

Падение ВВП России в третьем квартале продолжилось и составило 4% в годовом выражении после сокращения на 4,1% в апреле – июне.

Об этом следует из данных Росстата. При расчете использованы индикаторы отраслевой статистики, часть из которых повлияла на снижение показателя. По данным ведомства, падение фиксируется в оптовом товарообороте (на 22,6%), водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов (на 10,4%), розничном товарообороте (на 9,1%), грузообороте (на 5,5%), в сфере обрабатывающих производств (на 2,0%). Рост продемонстрировали сельское хозяйство (на 6,2%) и строительство (на 6,7%).

По данным Минэкономразвития, в сентябре падение ВВП ускорилось до 5% после 4,1% в августе и 4,3% в июне.

Эксперты из Минэкономразвития России, которых уже называют "людьми из региона розовых единорогов", заявили о более стремительной, чем планировалось, адаптации экономики РФ к новым условиям. Так, глава ведомства Максим Решетников заявил, что уже в конце 2022 года в квартальном выражении ВВП перейдет к росту.