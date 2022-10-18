18 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

"Люди из региона розовых единорогов": в Госдуме прокомментировали прогноз от ведомства Решетникова

Зампред фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева скептически прокомментировала представленный Минэкономразвития прогноз на 2023 год, назвав экономистов из министерства "оптимистами".

"Эти люди из российского региона розовых единорогов утверждают, что наш с вами потребительский спрос уже счастливо прошел нижнюю точку спада. И дальше, о чудо, начнется его восстановление за счёт (внимание!) возобновления роста потребительского кредитования и оттока средств с депозитов по мере снижения процентных ставок", - пишет Авксентьева в своем Telegram-канале.

"Они уверены, что люди будут брать больше кредитов и снимать деньги со счетов, а значит – больше тратить. То есть рост закредитованности выдается за благо, - отмечает депутат. - А с 2023 года нам обещают восстановление реальных располагаемых денежных доходов населения. Проще говоря, они считают, что у нас будет оставаться больше денег. В результате уже с 1 квартала 2023 года начнётся восстановительный рост ВВП (к уровню 2021 года)".

Авксентьева добавила, что на основании этого прогноза Минфин России составил бюджет.  

Накануне на заседании комитета ГД по бюджету и налогам зампред Центробанка Алексей Заботкин отметил, что прогноз регулятора чуть менее оптимистичен. Также об излишнем оптимизме ведомства Максима Решетникова говорила аудитор Счетной палаты Галина Изотова и ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Теги: максим решетников, минэкономразвития, прогноз, бюджет



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