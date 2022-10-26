Добровольцы, участвующие в СВО, получат статус ветеранов боевых действий

Правительство России наделило участвующих в специальной военной операции на Украине добровольцев статусом ветеранов боевых действий.

"Добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции, получат статус ветерана боевых действий наряду с военнослужащими Вооруженных сил России. Законопроект об этом получил положительное заключение правительства", - цитирует ТАСС заявление кабмина.

Речь идет о поправках в федеральный закон "О ветеранах", подготовленных депутатом Владимиром Гутеневым. Они предусматривают наделение статусом ветерана боевых действий граждан, участвовавших в добровольном порядке в выполнении задач специальной военной операции с 24 февраля 2022 г. Те, кто был ранен во время участия в СВО, смогут также претендовать на получение статуса инвалида боевых действий.