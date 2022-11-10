10 Ноября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Добровольцы - участники СВО станут ветеранами боевых действий

Статус ветерана боевых действий распространят на добровольцев, участвующих в СВО. Закон принят Госдумой сегодня.

"Это справедливое решение. Добровольцы и члены их семей, как и военнослужащие Российской Федерации, будут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки", - цитирует пресс-служба нижней палаты парламента заявление ее спикера Вячеслава Володина.

Закон вступит в силу с момента опубликования и распространится на правоотношения, возникшие с 24 февраля на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а в Запорожской и Херсонской областях – с 30 сентября.

Теги: Госдума, добровольцы, СВО



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Ранее 26.10.2022 10:14 Мск Добровольцы, участвующие в СВО, получат статус ветеранов боевых действий


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