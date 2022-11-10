Добровольцы - участники СВО станут ветеранами боевых действий

Статус ветерана боевых действий распространят на добровольцев, участвующих в СВО. Закон принят Госдумой сегодня.

"Это справедливое решение. Добровольцы и члены их семей, как и военнослужащие Российской Федерации, будут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки", - цитирует пресс-служба нижней палаты парламента заявление ее спикера Вячеслава Володина.

Закон вступит в силу с момента опубликования и распространится на правоотношения, возникшие с 24 февраля на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а в Запорожской и Херсонской областях – с 30 сентября.