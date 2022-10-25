26 Октября 2022
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Общество В России
Фото:ДИП Свердловской области

Большинство россиян считают, что стране нужны перемены - опрос

47% россиян выступают за решительные, полномасштабные перемены в стране. Еще 36% полагают, что России нужны лишь незначительные изменения. Только 13% считают, что стране не нужны изменения, пусть все остается как есть. Несмотря на то, что доля таких консервативных граждан не велика, она на треть выросла относительно 2019 года, это данные опроса, проведенного "Левада-центром" (внесен Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов).

Значительно снизилось и число сторонников масштабных перемен – в 2019 году таких изменений хотели 59%, это максимальное значение с 2017 года.

Сторонники преобразований составляют значительную часть от критически настроенных к власти, от малообеспеченных респондентов (кому денег хватает только на еду). А вот среди обеспеченных граждан и телезрителей меньше радикалов, они за умеренные изменения.

Отвечая на вопрос о том, что нужно изменить в России в первую очередь, в 2022 году респонденты указывали на необходимость повышать зарплаты, пенсии и в целом уровень жизни (14%), сменить власть и чиновников различного уровня (11%), закончить "спецоперацию" (10%) и решить социальные проблемы (9%).

Теги: россияне, опрос, перемены



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