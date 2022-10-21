Свердловский депутат Госдумы просит Шойгу дать разъяснения по выплатам мобилизованным

21 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Грядут "непростые решения" по Херсону?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Свердловский депутат Госдумы просит Шойгу дать разъяснения по выплатам мобилизованным

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов направил запрос министру обороны России Сергею Шойгу. Речь идет о выплатах мобилизованным.
Читайте также:

Как сообщил депутат в своем Telegram-канале, к нему поступает множество вопросов как от жителей Среднего Урала, так и других регионов по поводу размера и сроков выплат мобилизованным и их семьям.

"Только за сегодня обратился 71 человек. В интернете информации по этой теме много, но она разрозненная, и, к сожалению, встречаются фейки. Согласен, вопросы по выплатам имеют принципиальное значение. Для систематизации и уточнения всех изменений по выплатам направляю официальный запрос в адрес министра обороны Шойгу. О результатах сообщу", - пообещал Максим Иванов.

Как рассказал Накануне.RU депутат, к нему обращаются в основном жены и матери мобилизованных. Самый частый вопрос: когда будут выплаты, в том числе 195 тысяч рублей в месяц, о которых говорил президент РФ Владимир Путин. Также уральцев интересуют сроки выплат.

"Когда я был в Елани, некоторые ребята говорили, что за сентябрь получили по 5 тысяч рублей. Направил запрос, чтобы министр обороны разъяснил сроки, что это за выплаты, а также каковы их суммы", - уточнил Иванов.

Напомним, на этой неделе правительство Свердловской области утвердило единовременные выплаты, которые получат родственники мобилизованных уральцев. Семья свердловчанина, участвовавшего в спецоперации, получит выплату в размере 20 тысяч рублей. Аналогичная сумма полагается и каждому из детей военнослужащего в возрасте до 23 лет.

Теги: Иванов, Шойгу, выплаты, запрос



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети