Свердловский депутат Госдумы просит Шойгу дать разъяснения по выплатам мобилизованным

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов направил запрос министру обороны России Сергею Шойгу. Речь идет о выплатах мобилизованным.

Как сообщил депутат в своем Telegram-канале, к нему поступает множество вопросов как от жителей Среднего Урала, так и других регионов по поводу размера и сроков выплат мобилизованным и их семьям.

"Только за сегодня обратился 71 человек. В интернете информации по этой теме много, но она разрозненная, и, к сожалению, встречаются фейки. Согласен, вопросы по выплатам имеют принципиальное значение. Для систематизации и уточнения всех изменений по выплатам направляю официальный запрос в адрес министра обороны Шойгу. О результатах сообщу", - пообещал Максим Иванов.

Как рассказал Накануне.RU депутат, к нему обращаются в основном жены и матери мобилизованных. Самый частый вопрос: когда будут выплаты, в том числе 195 тысяч рублей в месяц, о которых говорил президент РФ Владимир Путин. Также уральцев интересуют сроки выплат.

"Когда я был в Елани, некоторые ребята говорили, что за сентябрь получили по 5 тысяч рублей. Направил запрос, чтобы министр обороны разъяснил сроки, что это за выплаты, а также каковы их суммы", - уточнил Иванов.

Напомним, на этой неделе правительство Свердловской области утвердило единовременные выплаты, которые получат родственники мобилизованных уральцев. Семья свердловчанина, участвовавшего в спецоперации, получит выплату в размере 20 тысяч рублей. Аналогичная сумма полагается и каждому из детей военнослужащего в возрасте до 23 лет.