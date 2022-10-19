Выплаты мобилизованным должны составлять не менее 195 тысяч рублей в месяц – Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть составит 195 тысяч руб., включая период обучения в подготовительных центрах Минобороны.

"Мною подписано поручение о неукоснительном соблюдении сроков и размеров выплат (мобилизованным). Они должны составлять не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц, включая период обучения", - отметил президент во время выступления на Совете безопасности РФ.