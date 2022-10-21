Песков: Точной даты завершения частичной мобилизации пока нет

Конкретная дата завершения частичной мобилизации в РФ пока не названа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что 14 октября Владимир Путин говорил, что мобилизация завершится примерно за две недели, пишет ТАСС.

По словам Пескова, необходимые уроки из ошибок при частичной мобилизации выносятся, ситуация по многим параметрам выправилась.

"Пока делать какие-то выводы преждевременно", - сказал официальный представитель Кремля, предложив дождаться завершения мобилизации по всей стране.

Также, добавил Песков, информация об отправке мобилизованных на фронт без должной подготовки будет проверяться, этими вопросами занимается Минобороны. Путин продолжает держать в поле внимания ситуацию с подготовкой мобилизованных, заверил пресс-секретарь президента.