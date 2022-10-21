Медведев пригласил Маска в Москву на День победы

Экс-президент России Дмитрий Медведев ответил американскому бизнесмену Илону Маску, который назвал Медведева "годным троллем" и спросил про положение дел ВС РФ под Бахмутом (город в ДНР, где на фронте сложилась непростая ситуация).

"Увидимся в Москве в День победы", - написал Медведев в Twitter (где, собственно, и началась беседа).

Ранее Медведев написал в твиттере на английском языке: "Пока-пока, Лиз Трасс. Поздравляю латук с победой".

Накануне об отставке после 44 дней премьерства объявила глава кабинета министров Великобритании Лиз Трасс. Незадолго до этого букмекеры начали принимать ставки на Трасс и срезанный салат-латук – кто продержится дольше. В итоге Трасс ушла раньше, чем латук завял.

Высказывание Медведева не осталось не замеченным для Илона Маска. В комментариях к посту Медведева он написал: "Честно сказать, годный тролль". И добавил: "Но как там дела с Бахмутом?".