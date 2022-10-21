Экс-президент России замечен в Twitter: Медведев троллит Трасс, Маск троллит Медведева

Неизвестно, пользуется ли экс-президент России Дмитрий Медведев VPN, но накануне в его Twitter-аккаунте (соцсеть заблокирована в РФ) появилась запись на английском.

Медведев написал: "Пока-пока, Лиз Трасс. Поздравляю латук с победой".

Накануне об отставке после 44 дней премьерства объявила глава кабинета министров Великобритании Лиз Трасс. Незадолго до этого букмекеры начали принимать ставки на Трасс и срезанный салат-латук – кто продержится дольше. В итоге Трасс ушла раньше, чем латук завял.

Высказывание Медведева не осталось не замеченным для Илона Маска, американского бизнесмена, замеченного в интересе к теме российско-украинского конфликта.

В комментариях к посту Медведева он написал: "Честно сказать, отличный тролль". И добавил: "Но как там дела с Бахмутом?".

Бахмут – город в ДНР, вокруг которого в конце прошлой недели шли ожесточенные бои.