МИД РФ – о подавшей в отставку Лиз Трасс: "Такого позора премьера Британия ещё не знала"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в жесткой форме прокомментировала работу на посту премьер-министра Великобритании Лиз Трасс – несколько минут назад та сделала заявление о своей отставке. Трасс проработала в должности главы британского правительства всего 44 дня.

"Такого позора премьера Британия ещё не знала. Запомнятся каска на танке, катастрофическая безграмотность и похороны королевы сразу после аудиенции с Лиз Трасс", - написала в своем Telegram-канале Захарова.